Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Onların en iyi şartlarda eğitim alması, huzurla ve güvenle okullarına devam etmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Eğitim, geleceğe atılan en büyük imzadır" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Hacılar’da da yeni eğitim-öğretim yılı büyük bir heyecanla başladı. İlçedeki tüm okullarda öğrenciler ders başı yaparken, Hacılar İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen programda coşku ve mutluluk bir aradaydı. Programa Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi ve yarışmalar düzenlendi. Katılımcılar, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Programın sonunda öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Özdoğan, taleplerini de dinledi. Öğrencilerin futbol sahası ve trafik eğitim alanının yenilenmesi yönündeki isteğine olumlu yaklaşan Başkan Özdoğan, bu alanların en kısa sürede yenilenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Özdoğan, "Çocuklarımızın hem derslerinde başarılı olmaları hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmeleri bizim için çok önemli. Bu doğrultuda Hacılar’da eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.