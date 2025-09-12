Bünyan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü yol ve parke çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları ve doğal iklim şartları nedeniyle bozulan yolları yenileyerek hem güvenli hem de konforlu ulaşım imkânı sağlıyor. Yapılan çalışmalarla ilçede daha düzenli ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "İlçemizin tüm mahallelerinde aynı hassasiyetle hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha güzel bir Bünyan inşa etmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.