Turkcell’in oyun platformu GAME+, GeForce RTX 4080 ile Türkiye’deki oyunseverler için yeni ve yüksek performanslı bir dönemin kapılarını aralıyor. GAME+’ın sunduğu GeForce NOW Ultimate, oyunseverleri lansmana özel fiyatlarla oyun bilgisayarına gerek olmaksızın yüksek performans ve yüksek grafik deneyimiyle buluşturuyor.

Turkcell tarafından sunulan oyun platformu GAME+, Türkiye’de bir ilklerden birine daha imza atıyor. NVIDIA GeForce Now servisini Türkiye’deki oyunseverlerle buluşturan GAME+, bu kez GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate paketiyle bulut oyun deneyimini sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, GAME+’ın bu hizmetiyle, oyunseverler yalnızca internet bağlantısı kullanarak bulut üzerinden bilgisayarlarını güçlü bir oyun bilgisayarına dönüştürebiliyor. Oyuncular, 240 kare hızına kadar, ister 1080p ister 4K HDR çözünürlükte oyun oynarken DLSS 3, NVIDIA Reflex ve Cloud G-Sync gibi NVIDIA teknolojilerine erişebilecek. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, herhangi bir donanım kısıtlaması yaşamadan akıcı ve etkileyici bir oyun deneyimi yaşayabilecek.

GeForce NOW Ultimate’ın tüm gücünden yararlanabilmek için 45 Mbps ve üzeri internet hızı öneriliyor. En iyi deneyim için ethernet bağlantısı önerilirken, kablosuz bağlantı tercih eden kullanıcılar için 5G tavsiye ediliyor.