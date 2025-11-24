Üsküdar'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, geri manevra sonucu yaşanan çarpma sonrası kavgaya dönüştü. Sürücünün aracına çarpan diğer sürücüyü araçtan indirerek darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye doğru yürüdü. Bunun üzerine diğer sürücü ilerleyip, ardından geri manevra yaparak tartıştığı kişinin otomobiline çarptı. Çarpma sonrası otomobili hasar gören sürücü, karşı tarafın aracının kapısını açarak sürücüyü dışarı çıkarıp yere yatırarak darbetti. Taraflar arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar ayrıca bir binanın güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.