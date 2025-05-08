Denizli’de Buldan Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 2 taşınmazı satışa çıkardı. 14 Mayıs’ta açık artırma usulüyle yapılacak olan ihalede 2 taşınmaz için toplamda 2.7 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Buldan Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Yeni Mahalle 941 ada 80 parselde yer alan iki bağımsız bölüm için açık artırma usulüyle satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince gerçekleştirilecek ihaleler, 14 Mayıs Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İlk ihale saat 11.00’de başlayacak olup, 11 bağımsız numaralı taşınmaz için yapılacak. 95,12 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 100 bin TL, geçici teminat bedeli ise 33 bin TL olarak belirlendi. İkinci ihale ise saat 11.15’te gerçekleştirilecek. Bu kez, aynı ada ve parselde yer alan 12 bağımsız numaralı taşınmaz açık artırmayla satışa sunulacak. 95,12 metrelik bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 1 milyon 600 bin 000 TL, geçici teminat bedeli ise 48 bin TL olarak açıklandı.

İhaleye katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Buldan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği bildirildi.