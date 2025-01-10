Aydın’ın Buharkent ilçesi, elektriğini kendi üretir hale geldi. 4 yıl önce ilçeye kurulan ilk GES’in ardından 2. GES de üretime geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Erol, göreve geldiği 3. döneminde de yatırımlarına hız kesmedi. İnşaatı tamamlanma noktasına gelen kapalı pazaryeri ve otopark projesi ile birlikte 2. Güneş Enerjisi Santralini de üretime geçiren Başkan Erol, hemşerilerine müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor. Başkan Erol, Buharkent OSB’nin ardından ardı ardına projelerini sürdürerek ilçede eğitim başta olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlarla ilçeye değer katmak için hız kesmiyor. ‘Yükselen kent Buharkent’ sloganı ile çalışmalarını sürdüren Başkan Erol, ilçedeki enerji ihtiyacını karşılamak ve belediyeye gelir elde etmek amacıyla 4 yıl önce hizmet açtığı 500 Kw gücündeki Güneş Enerjisi Santralinin ardından aynı yerde 319Kw gücündeki 2. Etap GES’i üretime dahil etti.

“İlçemize hayırlı ve bereketli olsun”

Belediye bütçesine önemli katkılar sağlayacak olan her iki santralin özellikle yaz aylarında daha fazla üretim yaparak geliri katlayacağını ifade eden Başkan Mehmet Erol, hemşerilerine verdiği müjdede: “Muratdağı’nda yürütmekte olduğumuz bir projenin daha sonuna geldik. 2. etap Muratdağı Güneş Enerjisi Santralimizi tamamladık ve dün itibariyle elektrik üretimine başladık. 500 Kw gücündeki ilk santralimizi 4 yıl önce yapmıştık. 319 Kw gücündeki ikinci santralimizi de tamamlayarak dün itibari ile üretime başladık. İki santral birlikte değerlendirildiğinde Buharkent Belediyesi bütçesine önemli bir katkı sağlamış olacak. Ve büyük projeleri yapma imkanımız inşallah daha da kolaylaşacak. Her iki santral şuan üretime devam ediyor ve yaz dönemlerinde çok daha fazla bir gelir elde etme imkanımız olacak. Üretime katkı, ekonomiye katkı bilinciyle Buharkent’imizde temiz ve yenilenebilir enerjiyi desteklemeye devam edeceğiz. Buharkent’imize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.