İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazıları devam ederken, geçen hafta bir bölümü Üçyol Hat Başı Şaftı’ndan General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınan 450 ton ağırlığındaki tünel açma makinesinin (TBM) kalan parçaları da bu hafta taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, güzergah üzerinde taşıt park edilmemesi için vatandaşları uyardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazıları kesintisiz devam ediyor. Çalışmalara hız kazandıran devasa boyuttaki 4 tünel açma makinesi ise tamamladıkları etapların ardından yeni rotalarına yerleştirilmek üzere farklı noktalara taşınıyor. General Asım Gündüz İstasyonu’ndan kazı yaparak Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşan 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki ikinci tünel açma makinesi de parçalar halinde General Asım Gündüz İstasyonu’na götürülmeye devam ediyor. Geçen hafta sonu bir bölümü taşınan TBM’in kalan parçaları da bu hafta General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınacak. Tünel açma makinelerinden bir diğeri kasım ayında Üçyol Hat Başı Şaftı’ndan General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşıma işlemi sırasında trafik için gerekli uyarılarda bulunarak önlemleri de aldı.

İzmirlilere uyarı

19 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00 ile 22 Aralık Pazar gecesi saat 23.59’a kadar, Uğur Mumcu Parkı’ndan itibaren Ali Rıza Avni Bulvarı, Eski İzmir Caddesi’nin bir kısmı ve 526/5 sokakta araç park edilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. TBM parçalarını taşıyan tırlar, bu yönü kullanarak General Asım Gündüz İstasyonu’na gelecek. Dev makine parçalarının indirildiği General Asım Gündüz İstasyonu’nda ise 20 Aralık Cuma akşamı saat 20.00 ile 23 Aralık Pazartesi saat 07.00’e kadar Halide Edip Adıvar Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapalı kalacak. Özellikle Yeşildere istikametinden gelip Üçyol’a gitmek isteyen sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor.

İki tünel açma makinesi, General Asım Gündüz İstasyonu’nda tekrar kurularak Şirinyer yönüne doğru kazıya başlayacak. Diğer iki tünel açma makinesi ise Dokuz Eylül İstasyonu’ndan Hasanağa Bahçesi İstasyonu’na doğru kazı çalışmalarını sürdürüyor.