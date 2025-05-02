Düzce Belediyesi’nin destekleriyle, Düzce Kent Konseyi tarafından organize edilen Sanat Sokağı, bu kez ‘Anneler Günü’ konseptiyle vatandaşla buluştu. 1 Mayıs Perşembe günü itibariyle kapılarını açan sokak 2-4 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Düzce’nin sanatsal ve kültürel hayatına renk katan Düzce Sanat Sokağı, Mayıs ayında ‘Anneler Günü’ konsepti ile açıldı. Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Sanat ve El Sanatları Çalışma Grubu üyesi kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergiledikleri Sokak 1-4 Mayıs tarihleri arasında Millet Bahçesi’nde açık olacak.

Dört gün boyunca açık olacak etkinlikte kadın üreticiler, sanatçılar ve emekçiler, Tarım Sokağı, Sanat Sokağı ve Emek Pazarı başlıkları altında el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecek. Şehrin kalbinde üretimin ve emeğin coşkusunu yaşatmayı hedefleyen etkinlikte, ziyaretçiler, hem doğal ürünler, el yapımı sanat eserleri ve yöresel tatlarla dolu renkli stantları gezme fırsatı buldu hem de satın alarak destekte bulundu.

Millet bahçesinde 1 Mayıs 2025 Perşembe günü açılan Sanat Sokağı, 2-3 ve 4 Mayıs tarihlerinde de 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.