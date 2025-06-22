Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de YKS’nin ikinci oturumu AYT başlarken, bu kez geç kalanın olmadığı gözlemlendi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yurt genelinde gerçekleştirilmeye başlandı. Adaylar, erken saatte okullara gelerek YKS’nin ikinci oturumu olan AYT için gerekli kontrollerden geçip yerini aldı. Yurt genelinde olduğu gibi Mersin genelinde de binlerce aday sınavda ter dökmeye başladı.

Dün bazı öğrencilerin yetişemeyip sınava giremediği Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde bu kez aynı durum yaşanmadı. Zamanında gelen öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından sınava girdi.

Aileleri ise dışarıda bekleyerek dua etti.