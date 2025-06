Van’da yaşları ilerlemiş ikiz kardeşler, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için kızlarıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Eğitimde yaşın bir engel olmadığını bir kez daha gösteren kardeşler, azimleriyle örnek oldu.

Van’ın Tuşba ilçesinde Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde dikkat çeken görüntü, sabah saatlerinde YKS’nin ikinci oturumu olan

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sırasında yaşandı. Yıllar sonra yeniden öğrenci sıralarına dönen ikiz kardeşler, sınava kendi kızlarıyla birlikte girerek farklı bir deneyim yaşadı.

"Çocuklarımız isteği üzerine sınava girdik"

İki üniversite bitiren ve sınava kızı ile giren İbrahim Yaşin, "Bugün YKS’ye ikiz kardeşim, kızım, ikizimin kızı ve eşi ile birlikte giriyoruz. Dünde birinci oturuma katılmıştık. İyi bir sınavda. Sınava iyi hazırlanan gençler sınavı iyi yaptıklarını düşünüyorum. Bizde bu yıl çocuklarımızın isteği ile sınava girdik. Tabiî ki herkesin belirli bir hedefi vardır ama bizim öncelikli hedefimiz çocuklarımızın geleceğidir. Biz aslında çocuklarımızın sınavda motive olmaları olmaları için sınava girdik. İnşallah onların sınavı daha iyi geçer. Tabiî ki okumanın yaşı yoktur. Elbette ülkemizin gelişmesi için okur-yazar oranımızın mutlaka yüksek olması gerekiyor. Bu yüzden ben herkese her yaştan da hedefi olan olmayan herkesin bu tür sınavlara girmesini ve hayatın her manasından, her anından böyle bir an yaşamasını tavsiye ediyorum. Tabi bizim için aynı okula çıkmaz güzel oldu. Benle kızım, yeğenim, yengem ve ikizimin aynı okula çıkması çok güzel oldu. Biz içinde güzel bir sürpriz oldu. Ama en güzel sürpriz ikizim ve eşi aynı sınıfta sınava girmesi oldu. Ben bu gün sınava giren bütün kardeşlerime sınavlarının iyi geçmesini temenni ediyorum. İnşallah hedefi olan hedeflerine ulaşır" dedi.

"Eşim ve kızımla sınava giriyorum"

Eşi, kızı, ikizi ve yeğeni ile sınava giren İsmail Yaşin, "Bende gençlerimizin motive olması için sınava girmeye karar verdim. Eşim bu sene liseden mezun olunca bende kendisiyle sınava girmek istedim. Eşimle aynı sınıfta sına giriyoruz. İkimiz için de sürpriz oldu. Sınava giren herkesin sınavının başarılı geçmesini arzu ediyorum" dedi.

Bu yıl Açık Öğretim Lisesi’nden mezun olan ve eşi, kızı, kaynı ve yeğeni ile birlikte sınava giren Ayşe Yaşin, "Ben bu sene açık liseden mezun oldum. Gençlerimize örnek olmak için sınava girdim. Dünde sınavın ilk oturumuna girdik. Bu günde giriyoruz. Biraz heyecanlıyım" dedi.

Babası, amcası, yengesi ve kuzeni ile birlikte sınava giren Zehra Yaşin, "Bu yıl sınava ailemiz ile birlikte katılmak istedik. Onların sınava girmesi için biz biraz onları zorladık. Güzel geçti. Dünkü sınav güzel geçti. Umarım bu günkü de güzel geçer. Babamla sınava girmek farklı ve güzel bir duygu" dedi.