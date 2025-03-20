Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında karşılıklı otobüs seferleri başlatıyor. Seferler, 21 Mart itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından işletilecek otobüsler, Bandırma Liman Toplu Taşıma Merkezi’nden 05.10- 09.15- 13.15 ve 17.15 saatlerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 09.15- 13.15- 17.15 ve 21.15 hareket edecek.

Bilet ücreti 495 TL olarak belirlenen seferler, Bandırma ilçe merkezindeki kişiselleştirme noktası önünden başlayacak.

Yetkililer, yeni hattın vatandaşlara konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlayacağını bildirdi.