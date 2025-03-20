Diyarbakır’da 10 yaşındaki çocuk, diş çekiminin ardından hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre 10 yaşındaki Toprak Önkol’un ağzından kan geldiğini gören ailesi, çocuklarını Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü. Doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından Önkol’un değerlenin normal çıkması sonrası hasta taburcu edildi. Doktor tarafından aileye Toprak Önkol’un bir dişinin sallandığı ve diş hekimine göstermeleri tavsiye edildi. Ardından aile 10 yaşındaki Önkol’u Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniğine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından Önkol’un dişi çekildi. Diş çekiminin ardından Önkol’un, kanaması bir türlü durmadı. Önkol, bunun üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine nakledildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Önkol, ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Önkol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.