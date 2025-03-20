Kastamonu’nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda aracından 500 metre uzaklıkta silahla vurulmuş halde ölü bulunan taksici cinayetiyle ilgili yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Kastamonu’nun Araç ilçesinde 23 Nisan 2024 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi şoförü Akif Eymür’den yakınlarının bir süre haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kayıp ihbarı sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri ile arama çalışmasına katılan Eymür’ün yakınları, taksi şoförü Akif Eymür’ün kullandığı 37 T 6508 plakalı ticari taksiyi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda buldu. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırma sonucunda taksi şoförü Akif Eymür’ün aracından yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık içinde ateşli silahla vurulmuş halde cesedine ulaştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Araç ilçesinden son olarak ticari taksiye binen Mustafa B.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Mustafa B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından açılan davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıklayarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşmada konuşan Akif Eymür’ün oğlu Adem Eymür, "Annemi sağlığı nedeniyle duruşmaya getiremedik. Ailemizin huzurlu bir şekilde olması için sanığın hiçbir tahrik ve indirim olmadan planlayarak ve tasarlayarak en üst seviyeden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Katılan avukatı ise, "Sanık tanınmamak için maske takmış. Bu süre zarfında güven ortamı oluşturmuş. Soyacağı kuyumcunun planını yapmış. Soygunu yaptıktan sonra ’ben bu altınları kaçakçılıktan kazandım’ diyerek planlar yapmış, kafasında senaryolar yapmış. Bu yüzden planlanmış bir cinayettir. Maske ile bindiği taksiyi kırsal bir alana getirene kadar tek engel olan taksiciyi öldürmüştür. Taksiciyi öldürdükten sonra soygun için kullanacağı taksiyi çalıştıramamıştır. Çalıştırsaydı aylarca plan yaptığı soygunu gerçekleştirecekti. Bu sebeplerden ötürü tahrik hükümleri uygulanmadan tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Kesinlikle planlayarak ya da tasarlayarak bir şey yapmadım"

Tutuklu sanık Mustafa B. ise, "Kesinlikle planlayarak ya da tasarlayarak böyle bir şey yapmadım. Gasp ya da hırsızlık diyorlar. Ben, 10 yıldır araç kullanıyorum. Ben, bir aracı mı çalıştıramayacağım? Panikle benim başıma böyle bir iş geldi, telefonu kırdım, o yüzden telefonum yok. Niyetim hırsızlık olsaydı telefonu kırmazdım. Annemin evinin önünde araç duruyor. Gerekirse onu alabilirdim. Üzerimden çıkan telefonlar bana ait, şahsımındır. Tanımadığım insanlar var, dedemin arabası var, araç sıkıntım yok benim. Suç kaydım yok. Pişmanım, çok pişmanım, kendimi savunmak için ek süre istiyorum. Mahkeme salonuna da artık gelmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, ’tasarlayarak ve planlayarak kasten öldürme’ suçundan sanık Mustafa B.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezanın sanığın geleceğindeki olumsuz etkisi göz önünde bulundurularak suçu müebbet hapis cezasına düşürdü. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Mustafa B.’ye ’hırsızlık’ suçundan 9 yıl 2 ay, ’ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma’ suçundan da 2 yıl hapis cezası ile bin TL adli para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa B.’nin tutukluluğunun devamına karar verdi.