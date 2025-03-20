İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde farklı noktalarda faaliyet gösteren tüm birimlerini tek çatı altında topladı. 7 katlı İhlas Plazayı hizmete açan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "İhlas bayrağını en iyi yere taşıyacağız" dedi.

İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğü, merkez Pamukkale ve Merkezefendi ilçesinin farklı konumlarında faaliyetlerini sürdüren bölge müdürlüğü, yönetim, ofis şubeleri ve çağrı merkezini tek çatı altında topladı. Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki 7 katlı plazada hizmetlerini sürdürecek olan İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürlüğünün yeni yuvası İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz tarafından hizmete açıldı. Açılışa Genel Müdür Korkusuz’un yanı sıra İhlas Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama Denizli Bölge Müdürü Soner Varol, İhlas Vakfı Denizli Yurt Müdürü Mustafa Alparslan, davetli bölge müdürleri ve çalışanlar katıldı.

"İhlas bayrağını en iyi yere taşıyacağız"

İhlas Pazarlama çalışanları tarafından coşkuyla karşılanan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, açılışta yaptığı konuşmada; "İhlas Pazarlamada 10 yıldır yöneticilik yapıyorum. 10 yıllık sürede diyebilirim ki Denizli bizim için çok özel ve katkı sağlayan bir şehir oldu. Her zaman performansıyla göz kamaştıran Denizli’nin kendisine yakışmadığını düşündüğümüz bir yuvası vardı. Orası sıcak samimi olabilirdi ancak kendisine yakışmıyordu. Zaman içerisinde işlerimiz ne kadar güzel olursa olsun enerjimiz yükseltecek yerlere doğru taşınma politikasını tüm Türkiye’de yaptık. Tüm Türkiye’de İhlas bayrağını en iyi taşıyacak yerler oluşturmaya gayret ettik. Arkadaşlarımızın enerjilerin yüksek yerlerde çalışmalarını temenni ettik. Bu vesile ile de ülkemizin her yerinde bölge merkezlerimizi yeniledik. Bu düşünceye uygun mağazalar açtık. Bu değişime Denizli’de katılarak doğru ve güzel karar verdi. İnşallah bizle ihlas bayrağını en iyi ve en güzeler yerlerde ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyacağız. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

İhlas Vakfı Denizli Yurt Müdürü Mustafa Alparslan’ın yaptığı duanın ardından yeni bina Genel Müdür Korkusuz ve davetliler tarafından dualarla hizmete açıldı. Daha sonra 7 katlı plazadaki tüm birimleri tek tek gezen Korkusuz, Denizli Bölge Müdürü Varol’dan yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.