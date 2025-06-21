Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve akademik üretkenliği dolayısıyla ’Akademik Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi tarafından Akademik Performans Ödülleri Töreni düzenlendi. Üniversitenin akademik gelenekleri arasında yer alan tören, 2024 yılı boyunca yapılan nitelikli akademik çalışmaları ödüllendirmek amacıyla bu yıl yeniden gerçekleştirildi. Programda, bilimsel bilgi üretimine ve araştırma kültürüne önemli katkılar sunan akademisyenler farklı kategorilerde ödüllendirildi.

Rektör Kaplancıklı’ya ödül takdim edildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ödülünü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in elinden aldı. Rektörü Kaplancıklı, aynı zamanda törende başarılı akademisyenlere ödüllerini takdim ederek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni temsilen programda yer aldı. Törende; ’Makale Performans Ödülleri’, ’Akademik Başarı Ödülleri’, ’Akademik Üstün Başarı Ödülleri’, ’Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Başarı Ödülleri’ ile ’Yılın Tezi Ödülleri’ gibi çeşitli kategorilerde verilen ödüller, akademik kalite, etki ve sürdürülebilir başarı kriterlerine göre belirlendi.

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası akademik sıralamalarda elde ettiği başarılar da kamuoyuyla paylaşılırken, araştırma ve yayın performansının kurumsal gelişimdeki rolü bir kez daha vurgulandı.