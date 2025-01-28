Brisa ve Enerjisa Enerji, sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacak önemli bir iş birliğine imza attı. Tasarruf ve verimlilik odaklı İşimin Enerjisi çözümleriyle müşterilerine uçtan uca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları sunan Enerjisa Enerji, Brisa’nın Aksaray fabrikasında kurulu güneş enerjisi santralinin kapasitesini yaklaşık 2 bin 600 panel ile artırdı. Yaklaşık 13 bin güneş paneline ulaşan bu santral ile Brisa, 2025 yılındaki enerji ihtiyacının yüzde 18’ini yenilenebilir enerji ile karşılayarak yılda yaklaşık 4.260 ton karbon salımı önleyecek.

Türkiye lastik sektöründe sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren Brisa ile müşterilerine uçtan uca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları sunan Enerjisa Enerji yeni iş birliğine daha imza attı. Karbonsuzlaşma yol haritası kapsamında, yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefleyen Brisa, Aksaray fabrikasındaki güneş enerjisi santralinin kapasitesini yine Enerjisa ile artırdı.

Güçlerini ilk kez 2022’de duyurdukları proje ile birleştiren iki şirket, Brisa’nın Aksaray’daki üretim tesislerinde devreye aldığı Güneş enerjisi santrali projesi ile temiz enerji kullanımını başlatmıştı. Yeni iş birliği ile Enerjisa Enerji, Brisa’nın Aksaray fabrikasının çatısına kurduğu Güneş enerjisi santralinin kapasitesini, araziye kurduğu yaklaşık 2 bin 600 panel ile artırdı. Santrale yapılan bu ek yatırım ile beraber Brisa’nın toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı yükselmiş oldu.

‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında yapılan ve toplamda yaklaşık 13 bin güneş paneline ulaşan santralin toplam DC kurulu gücü 5,3 MWp, AC Kurulu gücü ise 4,5 MWe seviyesine ulaşacak. Böylece Brisa’nın Aksaray’daki fabrikasının enerji ihtiyacının yüzde 18’i yenilenebilir enerji ile karşılanmış olacak.

4 bin 260 ton karbondioksit salımının önüne geçilecek

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Enerji ile tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde tasarlayan Brisa’nın yeni iş birliği ile üretilen enerji, yaklaşık 2 bin 740 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor. İşimin Enerjisi altında gerçekleşen en büyük GES uygulamalarından biri olan bu projeyle, yaklaşık 13 bin güneş paneli ile yıllık yaklaşık 4 bin 260 ton karbon salımının önüne geçilerek doğa ve ekosistem üzerinde kalıcı olumlu etkiler bırakılması öngörülüyor.

“Karbonsuz bir gelecek için önemli bir adım attık”

Brisa olarak sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atmaya devam ettiklerinin altını çizen Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirilen iş birliklerinin karbonsuzlaşma yol haritalarında önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı. Kürkçü, yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Brisa olarak, sürdürülebilirlik hedeflerini Bilim Temelli Hedefler inisiyatifine onaylatan Türkiye’de ilk şirket ve global düzeyde tek lastik şirketiyiz. Bu kapsamda, 2030 yılı için belirlediğimiz kritik hedeflerimiz var. Örneğin, 2020’ye kıyasla karbon emisyonlarımızı yüzde 56 oranında azaltmayı, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyoruz. Aksaray fabrikamızda daha önce devreye aldığımız, 3,5 MWe’lik güneş enerjisi santrali yatırımında yeni bir kapasite artışına giderek, yenilenebilir enerji kullanımımızı ciddi oranda artırıyoruz. Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in vizyonundan ilham alarak her yıl enerji ve su verimliliği, karbon ve atık azaltımı konularında kararlıkla ilerlemeye ve sürdürülebilirlik performansımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Enerjisa Enerji ekibine bu süreçteki iş birliği için teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni nesil enerji teknolojileri uygulamalarında kilit rol oynadığımızı biliyoruz”

İşimin Enerjisi çatısı gerçekleştirdikleri projelerin hem ekonomik verimlilik hem de sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan etki ettiğini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar ve stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz. ’İşimin Enerjisi’ çatısı altında Brisa ile hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santrali, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamakla kalmıyor hem de yerinde üretim ve tüketim sayesinde tasarruflu, verimli bir enerji uygulaması oluyor. Dış ticaret açığının en büyük kaleminde enerji ithalatı gören bir ülkenin en büyük fabrikalarından birini bu anlamda dönüştürmekten gururluyuz.

Tüm iş ortaklarımız ile doğaya saygı duyduğumuz, aynı zamanda da kaynaklarımızı doğru yönettiğimiz böyle başarılı projeler ile geliştirmeye devam edeceğiz. Brisa örneğinde şunu gördük ki, yenilenebilir enerjinin pozitif etkisi ciddi anlamda hissedilmiş ve kapasite artırımına gidilmek istenmiş. Türkiye’nin karbon azaltımında ve yeni nesil enerji teknolojileri uygulamalarında kilit rol oynadığımızı biliyor ve bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Proje süresi boyunca panellerin temizliğinden tüm bakım ve onarımına kadar projeye sahip çıktığımız, enerji performans sözleşmesinin tüm gerekliliklerini takip ettiğimiz, en verimli yönetimi yaptığımız İşimin Enerjisi projelerinin giderek artmasını temenni ediyorum. Brisa’ya da yenilenebilir enerjiye olan inancı ve anlamlı iş birliği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Enerjisa Enerji, ‘İşimin Enerjisi’ çözümleri altında gerçekleştirdiği GES projesi ile çevre dostu bir üretim süreci oluşturmanın yanı sıra, işletmelere yatırım maliyeti yansıtmadan enerji maliyetlerinden tasarruf etmelerine de imkân tanıyor. Enerjisa Enerji ‘Enerji Performans Modeli’ ile yatırım masrafı olmadan işletmeler için bir çözüm ortağı olarak özel iş modelleri geliştiriyor işletmelerin performans riskini üstlenirken enerjiden tasarruf etmeleri güvence altına alıyor.