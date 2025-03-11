Bozyazı İlçe Toplum Sağlığı Merkezince, ’Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

’Nefes al, hareket et, yaşadığını fark et’ temasıyla düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Aile Sağlığı Merkezine bilgilendirme standı kurularak broşürler dağıtıldı.

Pulmoner rehabilitasyonun, kronik solunum hastalıklarıyla mücadelede etkili bir yöntem olduğu vurgulanan etkinlikte, vatandaşlara düzenli egzersizin ve doğru nefes tekniklerinin önemi anlatıldı. Uzmanlar, koah ve astım gibi hastalıkların yönetiminde fiziksel aktivitenin hayati rol oynadığını belirterek, sağlıklı bireylerin de solunum kapasitelerini artırmak için aktif bir yaşam sürmeleri gerektiğini ifade etti.

İlçe genelinde toplum sağlığına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerine katılmaya davet etti.