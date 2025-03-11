Battalgazi Belediyesi’ne ait yaklaşık 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santralinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla ilçenin sürdürülebilir geleceğine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde inşa edilen 970 kWe gücündeki arazi tipi güneş enerjisi santrali projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. 19 Kasım 2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen santralin, 23 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanarak yaklaşık 500 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kontrolünde ilerleyen projede, çelik konstrüksiyon imalatı tamamlanırken, bifacial (çift yüzlü) panellerin yüzde 50’si sahaya yerleştirildi. Bu teknolojik özellik sayesinde, güneş ışınları her iki yüzeyden de emilerek maksimum enerji üretimi sağlanacak.

Battalgazi Belediyesi’nin yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlar bununla da sınırlı kalmayacak. Daha önce Bulgurlu Mahallesi’nde kurulan ve belediyenin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ilk GES’in ardından, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’ndeki yeni santral devreye girecek. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bu iki projenin ardından üçüncü aşama için de planlamaların başladığını belirterek, belediyenin tüm hizmet binalarındaki elektrik ihtiyacının büyük oranda güneş enerjisiyle karşılanacağını vurguladı.