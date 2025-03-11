Edirne’de çocuğunu okuldan almaya gitmeyen anne, evinde ölü bulundu.

Edirne’nin Medrese Ali Bey Mahallesi’nde yaşayan 44 yaşındaki Faize Özkan, çocuğunu okul çıkışı almadı. Komşularının telefon çağrılarına cevap vermeyince şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kadının evine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Kadının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Özkan’ın ölüm sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlattı.