Mersin’in Bozyazı ilçesinde özel eğitim öğrencileri kuş yuvaları hazırladı. Yuvalar, okul çevresindeki ağaçlara ve binalara yerleştirilecek.

Şehit Murat Namdar Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenleri eşliğinde kuş yuvası hazırlayan öğrenciler, yuvaları rengarenk boyayarak doğaya katkıda bulundu. Hazırlanan kuş yuvaları, okul çevresindeki ağaçlara ve binalara yerleştirilecek.

Proje sayesinde öğrenciler, doğayla iç içe bir deneyim yaşarken, aynı zamanda hayvan sevgisini pekiştirme fırsatı da buldu. Etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler, doğaya destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydettiler.