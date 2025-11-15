MERSİN (İHA) – Mersin’in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın seralara zarar verdi.

Bozyazı ilçesine bağlı Çubukkoyağı ve Kaledibi mahallelerinde sabah saatlerinde dere kenarındaki alanda yangın çıktı. Yangın büyüyerek çevredeki seralara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği bildirilirken, yangında bazı seraların zarar gördüğü öğrenildi.