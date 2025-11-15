Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri aracılığıyla öğrencilerin başarısını artırmak için bu yıl da ev ziyaretlerine başladı. Öğretmenler hem öğrencilerin ders durumunu yerinde inceliyor hem de ailelerle birebir iletişim kurarak eğitim sürecini yakından takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin başarısını desteklemek amacıyla kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin velilerini evlerinde ziyaret etmeye başladı. Eğitim yılı sonuna kadar tüm velilere ulaşılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin Anamur’dan Tarsus’a kadar olan Kurs Merkezlerinde yıl boyunca öğrencilerin okul ve sınav başarısını artırmak amacıyla deneme sınavları, soru bankaları, kaynak kitaplar, birebir etütler ve konu anlatımları sağlanıyor. Öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla rehber ve branş öğretmenleri tarafından yapılan ev ziyaretleri sırasında öğrencilerin performansları hakkında ailelere bilgi verilirken, ders çalışma ortamları da gözlemleniyor. Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürüttüğü bu çalışmalarla, öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor.

"Ziyaretlerde öğrencimizin ders ve genel durumu hakkında bilgilendirme yapıyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Karacailyas Şubesi Kurs Sorumlusu İmge Palamut, veli ziyaretlerine başladıklarını ve sırayla tüm kurs merkezi öğrencilerinin evlerini ziyaret edeceklerini belirterek, "Ev ziyaretlerimizde öğrencilerimizin çalışma ortamlarını görüyor ve ailelerini yakından tanıyoruz. Rehber ve branş öğretmenlerimizle yaptığımız bu ziyaretlerde, öğrencilerimizin ders ve genel durumu hakkında ailelere bilgilendirme yapıyor, velilerimizin ilettiği sorunlarla da ilgileniyoruz" dedi.

Ziyaret edilen ailelere, belediyenin önemli hizmetleri ve uygulamaları hakkında da bilgi aktardıklarını kaydeden Palamut, "Belediyemizin uygulaması olan Teksin bilgilendirmesini de yaparak, hangi hizmetlerden nasıl faydalanacaklarını anlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan sosyal yardım, ulaşım, sağlık gibi konularda verilen hizmetler ve destekler konusunda yönlendirmede de bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimiz sayesinde çocuğumun takibini rahat yapabiliyorum"

Oğlu Samet’in Karacailyas Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden 2 senedir faydalandığını ve çok memnun olduklarını belirten Sabiha Tok, "Oğlum, kurs merkezinde lise geçiş sınavına hazırlanıyor. Geçen sene başladı ve çok memnunum. Kurs Merkezi sayesinde Samet güzel bir yolda ilerliyor. Oğlumun da memnun olduğunu düşünüyorum. İstekli gidiyor ki, önemli olan da bu. Şu anda dershane fiyatları uçuyor. O yüzden imkanı olmayanlar için çok güzel bir hizmet" dedi. Veli ziyaretlerinin de disiplin açısından çok önemli olduğunu ifade eden Tok, "Öğretmenlerimiz geldi. Onlarla tanışmak çok güzel oldu. Öğretmenlerimiz sayesinde çocuğumun takibini yapabiliyorum. Benim takip etmem yeterli olmuyor. Onlar birçok şeyi benden iyi izliyorlar. Çok memnunum. Onların özverisiyle benim çocuğum da başarıya ulaşacak" diye konuştu.