Mersin’in Bozyazı ilçesinde yüzyıllardır süregelen yağmur duası geleneği, bu yıl da Tekmen Mahallesi’nin en yüksek noktası olan Dede Beleninde gerçekleştirildi.

İlçenin tarihine ve kültürüne kök salmış bu gelenek, bölge halkının tarımsal bereket için bir araya geldiği en önemli toplumsal buluşmalardan biri olmayı sürdürüyor. Bölgenin geçim kaynağının tarım olması nedeniyle, yaşanabilecek muhtemel kıtlık ve kuraklığa karşı yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında, vatandaşlar bulgur, yağ ve tuz gibi malzemeler getirerek imece usulünü yaşatıyor. Sabah saatlerinde toplanan yardımlar, kesilen kurbanla birlikte ortak bir şekilde hazırlanarak büyük kazanlarda pişiriliyor.

Öğle namazına müteakip edilen yağmur duasının ardından, imeceyle hazırlanan yemekler tüm katılımcılara ikram ediliyor.

Tekmen Mahalle Muhtarı Ahmet Gül, hem yardımlaşmanın hem de birliğin simgesi olan bu geleneğin, Bozyazı’da kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ettiğini söyledi.