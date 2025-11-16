Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 9.’sunu düzenlediği "Uluslararası Satranç Turnuvası", Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye’nin en prestijli satranç organizasyonları arasında gösterilen turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. 44’ü yabancı olmak üzere toplam 19 ülkeden ve Türkiye’nin 34 ilinden gelen 360 sporcunun mücadele ettiği turnuva, bu yıl da zeka, strateji ve dostluk dolu karşılaşmalara sahne oldu. 31 unvanlı sporcunun yer aldığı turnuvada İranlı IM Arash Tahbaz, performansıyla GM normu çıkarmayı başardı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Toplam 905 bin 500 TL ödülün dağıtıldığı turnuvada kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

"A Kategorisi: Meylis Annaberdiyev, Arash Tahbaz, Aryan Gholami. B Kategorisi: Can Yardımcı, Maxim Chetverik, Abdollah Elahi. C Kategorisi: Ufuk Atbas, Mert Şahin, Naz Mercan Fidan. D Kategorisi: Seren Demirok, Enes Kayhan, Batuhan Çekmez."

Ödüller; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay ve federasyon yöneticileri tarafından takdim edildi.

Serdal Gökayaz: "Satranç sporuna büyük önem veriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, organizasyona yönelik olumlu geri dönüşlerin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Gökayaz, "Turnuvanın en iyi şekilde yapılması için her zaman desteğimizi sürdürüyoruz. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bülent Mert Dikeç: "Turnuva, satrancın birleştirici gücünü ortaya koydu"

TSF Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin satranca verdiği desteğe dikkat çekerek, "Bu organizasyonda sergilenen dostluk ve centilmenlik, satrancın ne kadar özel bir spor olduğunu bize tekrar gösterdi. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

A Kategorisi şampiyonu Meylis Annaberdiyev, güçlü rakiplerle mücadele etmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Her yıl bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Turnuvayı üç ödülle tamamlayan Kayla Nil Zeybek de organizasyonun geçen yıla göre daha da geliştiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.