Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat başkanlığında, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla sokak hayvanlarıyla ilgili sorun ve çalışmaların görüşüldüğü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar ve sorun ve şikayetler değerlendirildi.

Sokak hayvanlarının durumu ve yapılan çalışmalar değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Yunus Emre Polat, , Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Murat Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Milli Emlak Şefi Ahmet Bulut, Belediye Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Karagedik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Akyüz katıldı.