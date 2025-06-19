Bozdoğan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, eğitim öğretim sezonu boyunca ortaya koydukları resim çalışmalarını yıl sonu sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi açılışına öğretmenler, siyasi parti temsilcileri ve Bozdoğan Belediye Başkan Vekili Savaş Mammacı katıldı. Başkan Vekili Mammacı, sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini tek tek inceledi ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Sanatın ve eğitimin bir arada ilerlediği her ortamda umut büyür. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu güzel çalışmalar bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Tekin rehberliğinde hazırlanan sergide, öğrenciler resimlerini yalnızca kağıda değil; kumaş, tuval ve hatta geri dönüşüm malzemeleri üzerine de aktararak becerilerini farklı tekniklerle ortaya koydu. Sıfır atık temalı özgün çalışmalar da sergide büyük ilgi gördü.

Sergi süresince tavuk pilav ve lokma ikramı yapıldı.