Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi kapsamında kadınlar KADES konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kadına yönelik şiddet ve KADES uygulaması konularında bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede çalışan kadınlarla bir araya geldi. Kadın çalışanlara 6284 Sayılı Kanun, başvuru mercileri, KADES ve Kadına El Kalkamaz konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Ayrıca farkındalığını arttırmak ve bilinç kazandırmak amacıyla KADES ve Kadına El Kalkamaz pankartı açılarak KADES Uygulaması telefonlara yükletildi.