Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı ve 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğü’nün fedakâr personeli tarafından Malhun Hatun İlkokulu’nda kurulan kütüphane, düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - “Ailemizin Polisi Okulda” projesi kapsamında hayata geçirilen anlamlı etkinliğe, Valimiz Sayın Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl Hanımefendi ve il protokolü katıldı. Açılışta, öğrencilere kitap sevgisi aşılanmasının ve polis-halk kaynaşmasının önemine vurgu yapıldı.

Öğrencilere armağan edilen kütüphane, eğitim hayatlarına değerli bir katkı sunarken, aynı zamanda polis teşkilatının toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.