Bozdoğan Belediyesi, artan hava sıcaklıkları ve düşen nem oranlarıyla birlikte ilçede yangın riskinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan orman ve arazi yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığın büyük önem taşıdığı vurgulandı. Belediyeden yapılan çağrıda vatandaşların; Yol kenarlarına sigara izmariti atmaması, cam şişe ve çöp gibi atıkları doğaya bırakmaması, anız ve kuru ot yakmaktan kaçınması, ormanlık ve tarım arazilerine girişlerde dikkatli olması, herhangi bir duman veya ateş görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi ya da 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı araması istendi.

Açıklamada, "En küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım. Doğamızı birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.