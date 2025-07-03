Kastamonu’da yaşatılan 529 yıllık gelenek çerçevesine ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi. Şölende çocuklar, off-road ve klasik araçlarla düzenlenen konvoyla şehir turu attı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfı’nın hayır şartı olarak 529 yıl önce başlatılan gelenek çerçevesinde ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet şöleninde 22 çocuk için Kışla Parkından emniyet, off-road ve klasik araçlara bindirilerek konvoy düzenlendi. Mehteran takımının marşları eşliğinde şehir turu atan çocuklar daha sonra Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. Daha sonra Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Külliyesinde sünnet ettirilen çocuklar için dua edildi. Doğa Kültür Köyünde düzenlenen şenlikte ise çocuklar çeşitli oyunlarla eğlendi.

"Bizler çok mutlu olduk inşallah onlar da ve ailelerinde çok mutlu edebilmişizdir"

Çocukları mutlu etmek için şenliği düzenlediklerini belirten Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, "Ecdadımızdan bizlere miras kalan 529 yıllık bir vakıf geleneği olarak Sultan 2. Bayezid Vakfı’nın bizlere bıraktığı vakfiye gereğince bugün Kastamonu ilimizde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 22 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu etkinliğimizde bizlere destek olan Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübümüze, Kastamonu Klasik Otomobil Sevenler Derneğimize, İl Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere Kastamonu Valiliğimize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu etkinliklerimize her yıl devam edeceğiz. Bugün sünnet ettirdiğimiz çocuklarımız, Vakıflar Genel Müdürlüğünden yardım alan ihtilaç sahibi ve yetim çocuklarımızı sünnet ettirip mutlu etmeye çalıştık" dedi.

Çocukların mutlu olmasının kendilerini sevindirdiğini kaydeden Alper, "Sünnet ettirdiğimiz çocuklarımıza bisiklet hediyemiz olacak, yine sponsorlarımız aracılığıyla altın hediye ettik. Burada da şölenimizde çocuklarımıza arabalarla eğlendiriyoruz. Sünnet ettirdiğimiz çocuklarımızı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kendi çocuklarımız gibi kabul ettik. Kendi çocuklarımız gibi mutlu etmeye çalıştık. Bizler çok mutlu olduk, inşallah onlar da ve ailelerinde çok mutlu edebilmişizdir" diye konuştu.

8 yaşında sünnet olan Hakan Gedik ise, "Çok güzel ve çok mutluyum. Off-Road araçlarına bindim, çok güzeldi. Şehirde gezdik, güzel oldu. Burası da çok güzel bir yer, eğleniyoruz" diye konuştu.

Oğlu için düzenlenen şenliğin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Gülizar Elmacı da, "Çocuğum çok memnun, biz de çok teşekkür ederiz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bu hizmeti verdiği, çocuklarımızı sevindirdiği için çok memnunuz. Bugün dualar okundu, hediyeler verildi, çocuklar çok sevindi. Allah razı olsun. Off-road araçlarıyla da konvoy yaptılar. Her şey çok güzel, bizlere hizmet verdiler, çok mutluyuz. Çocuklarımız da çok mutlu" şeklinde konuştu.