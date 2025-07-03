Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve ’Anadolu tarihinin başladığı yer’ olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri’ndeki çalışmaları Güney Kore’den gelen heyet yerinde inceledi.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 76 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri’nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle devam ediyor. Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe’de çıkarılan çivi yazılı tabletler; o dönem insanlarının özellikle ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgiler verirken; Güney Kore’den gelen heyet de ören yerindeki çalışmaları yakından inceledi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’ndan Kültepe hakkında bilgi alan güney Koreli misafirler; alandaki kazı çalışmalarını da yerinde gördü.

Kültepe’ye ilk defa geldiğini ifade eden Gimhae National Müzesi Müdürü Yun Hyeung-Won, "Geçen seneden bu yana Türkiye ile ortaklaşa sergi gerçekleştirdik. Kore’de Seul Müzesi ile birlikte gerçekleşen etkinliğe 160 bin kadar katılım oldu. Onun sayesinde hem Türkler hakkında, hem Koreliler hakkında fikir sahibi olduk. Kültepe’ye ilk defa geliyorum ama burası hakkında karşılıklı gerekli bilgileri almıştım" dedi.