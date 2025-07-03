Kahramankazan Belediyesi, sivrisinek ve haşere gibi zararlılara karşı ilçe genelinde ilaçlama işlemlerini hızlandırdı.

Kahramankazan Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren sivrisinek ve haşere gibi zararlılara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaşların daha sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için sürdürülüyor. Ekipler hem merkez mahallelerde hem de kırsal bölgelerde kapsamlı ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Özellikle su birikintileri, yeşil alanlar, dere yatakları ve çöp konteynerleri gibi haşerelerin yoğun olarak üreyebileceği noktalarda düzenli olarak ilaçlama yapan ekipler, cadde ve sokaklar ile parkları da ilaçlayarak, halkın günlük yaşam alanlarında haşere kaynaklı sorunların önüne geçmeyi hedefliyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen ve çevre dostu ürünlerin kullanıldığı ilaçlama çalışmaları, mevsim boyunca aralıksız devam edecek.