Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İnegöl’ün başta altyapı ve kazı çalışmaları olmak üzere sorunları Bozbey’e iletildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe ziyaretleri kapsamında bugün İnegöl’e geldi. Şehirde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Bozbey, İnegöl Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Alper Taban’la bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette İnegöl halkının beklenti ve talepleri Bozbey’e iletildi.

Beraberindeki Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla kalabalık bir heyetle Başkan Taban’ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e Başkan Alper Taban İnegöl’deki Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki çalışmalar hakkında talepleri, beklenti ve önerileri iletti. İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının da istişare edildiği ziyarette, özellikle Büyükşehir sorumluluğundaki alanlarda vatandaştan gelen şikayetler ele alındı. Başta altyapı ve kazı çalışmaları olmak üzere ilçe halkının rahatsızlık duyduğu konular aktarıldı.

“SORUNLARI ANLATTIK, BEKLENTİ VE TALEPLERİMİZİ İLETTİK”

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Belediyemizde ağırladık. Şehrimizde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden altyapı ve kazı çalışmaları ile ilgili yaşanan sorunlar başta olmak üzere diğer çalışmalarla ilgili de beklenti ve taleplerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.