Hatay’da kırılan borudan sızan su, soğuk havanın etkisiyle çam ağacının buzla kaplanmasına neden oldu.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Hatay’da da etkisini hissettirdi. Gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşen soğuk hava, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi’nde ortaya görsel şölen çıkardı. Mahallenin içme suyu hattından sızan su çam ağacının buzla kaplanmasına neden oldu. Öte yandan mahallede bulunan su kanalları da soğuk havanın etkisiyle dondu.

Çam ağacının buzla kaplandığını ifade eden Ömer Çakmak, "Yağış yoktu, hava soğuktu. Burada içme suyu hattında kırık vardı. Oradan su sızınca rüzgarın etkisiyle ağacın üzerine kadar su gitmiş. Su soğuk havanın etkisiyle ağacın üzerinde buz tuttu" dedi.