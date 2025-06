Boluspor’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mahmut Alan, "Önceliğimiz, finansal anlamda kulübü ayağa kaldırmak" dedi. Ayrıca Başkan Alan, transferler için de çalıştıklarını ve birkaç isimle görüştüklerini dile getirdi.

Boluspor Kulübü’nün geçtiğimiz cuma günü yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mahmut Alan, Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp binasında görevine başladı. Kulüp tesislerine gelen Başkan Alan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Boluspor’un 17. kulüp başkanı olan Mahmut Alan, kongrenin ardından sezon öncesi yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

"Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk"

İlk etapta finansal anlamda kulübü kalkındıracaklarını ifade eden Boluspor Başkanı Mahmut Alan, "Kongre bittiği andan itibaren hiç durmadık, hiç uyumadık. Yaklaşık 54-55 saatlik yoğun bir mesaiye başladık. Hemen İstanbul’a geçtik. Orada bazı görüşmeler yaptık; menajerlerle, futbolcularla ve hatta bazı kulüp başkanlarımızla. Sakaryaspor’un yeni başkanıyla da bir araya geldik. Federasyondan bazı isimlerle görüştük. Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk. Zaman zaman bu görüşmeler basına da yansıdı ama henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma yapılmadı. Şu an önceliğimiz, finansal anlamda kulübü ayağa kaldırmak. Kongrede biraz sert bir konuşma yaptım. O konuşmada söylediğim her sözün arkasındayım. Ancak kongre havası gereği biraz yüksek sesle ifade ettik. Şunu belirtmek isterim, bu camia çok büyük bir camia. Boluspor, gerçekten Bolu’nun her şeyi. Sıkça söylediğimiz gibi kravatlar gider, armalılar kalır. Önceki başkanlarımız da kulübe çok büyük değerler kattılar. Son başkanımız Savaş Abak ve yönetimi, play-off başarısı ve tesis yatırımlarıyla kulübe önemli katkılar sundular. Bunları asla görmezden gelemeyiz" diye konuştu.

"3 milyon, 5 milyon liraya Boluspor’un adının önüne ya da arkasına isim yazdırılamaz"

Boluspor’un bir marka olduğunu belirten Başkan Alan, "Biz yeni bir yönetimiz ama içimizde çok tecrübeli isimler var. Daha önce kulüp başkanlığı yapmış olanlar, uzun yıllar yöneticilik yapmış isimler, iş insanları var. Belki dışarıdan bakıldığında yepyeni bir ekip gibi görünsek de güçlü bir yapımız var. Kamuoyunda bazı yorumlar görüyorum. ‘Bu yönetim nasıl olacak?’ diye soranlar var. Şunu söylemek isterim, takımın kayyuma devredilmesi konuşuluyordu. Düşünebiliyor musunuz, 1965 yılında kurulmuş, Türk futbol tarihine damga vurmuş bir kulüp için böyle bir şeyin söylenmesi içimi parçaladı. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Şehir dışından çok fazla arayan var ama önceliğimiz Boluspor. Bolu firmaları sahip çıkmalı. Geçmiş sponsorluk anlaşmalarını duyunca çok üzüldüm. 3 milyon, 5 milyon liraya Boluspor’un adının önüne ya da arkasına isim yazdırılamaz. Böyle bir şey yok. Boluspor bir marka. Maddi konuşmalar yanlış anlaşılmasın ama futbol ilk etapta maddi bir iştir. Sonrasında futbolcunun becerisi devreye girer. Vatandaşa yüklenmek istemiyorum, doğru da bulmam. Ancak önce lokomotif firmalar sahip çıkacak. Büyük firmalar destek vermezse, halkımıza sesleneceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu şehrin çocukları sahaya çıktığında o formayı yırtarcasına oynar"

Altyapı takımından A takıma oyuncu kazandıracaklarını söyleyen Başkan Mahmut Alan, "Bir diğer önemli konu altyapı. Boluspor altyapısıyla ilgili yıllardır sıkıntılar konuşuluyor. Ben bunu siyaset yaptığım dönemlerde de dile getirmiştim. Şimdi de söylüyorum, altyapı çok önemli. Sponsorlukları toparlar toparlamaz ilk işimiz altyapı olacak. Hedefim, Bolu’nun altyapısından en az iki oyuncuyu A takıma kazandırmak. Eğer düzgün oynuyorlarsa, dışarıdan getirilen oyunculara verilen ücretin aynısını onlara seve seve veririz. Yeter ki sahada canla başla mücadele etsinler. Çünkü dışarıdan gelen oyuncular profesyoneldir, bazen isteksiz olabilirler. Bu camianın gerçeği. Ama bu şehrin çocukları sahaya çıktığında o formayı yırtarcasına oynar" cümlelerine yer verdi.