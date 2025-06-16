Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından başarılı bulunarak desteklenen Balıkesir Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yararlanıcı olduğu, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank ve Altıeylül Bilim Sanat Merkezleri öğretmenlerine yönelik düzenlenen "Havacılık Eğitimi" başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamındaki eğitim programı üç ana eksende ilerledi; havacılık tarihi, model uçak tasarımı ve uçuş simülasyonları. 10 gün süren eğitimlerin ilkinde sektörün kökenleri ve dönüm noktalarının ele alındığı seminerlerde, katılımcılar uluslararası havacılık mevzuatı ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Ardından atölye çalışmalarında; malzeme seçimi, aerodinamik prensipler ve model uçak montaj teknikleri pratiğe döküldü. Son eğitimlerde ise gelişmiş uçuş simülatörleri ve test uçuşlarıyla teorik bilgi, somut deneyime dönüştürüldü.

Bölgede havacılık bilinci yaygınlaştırılacak

Eğitim süreci sonunda, bölgede havacılık kültürünün yerleşmesi ve toplumda bu alana yönelik farkındalığın artırılması adına önemli bir zemin oluşturuldu. Eğitimler sonucunda elde edilen kazanımların, yalnızca bireysel gelişime değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma hedeflerine de katkı sunması bekleniyor. Öte yandan, TUBİTAK ve TEKNOFEST gibi ulusal düzeyde prestij taşıyan bilimsel ve teknolojik yarışmalara yönelik hazırlık süreçlerinde kullanılmak üzere altyapı ve tasarım geliştirme faaliyetleri de yürütülmüş oldu. Bu kapsamda, çeşitli model ve uygulamalara ilişkin ön prototipler başarıyla tamamlandı ve ilerleyen süreçte yarışma platformlarına entegre edilebilecek nitelikte çıktılar üretildi.

"Hedefimiz, öğrencilerimizi havacılıkta da görünür kılmak"

Proje konusunda konuşan GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Eğitimde kaliteyi artırmak, bölgesel kalkınmanın en stratejik adımıdır. Bu program; öğretmenlerimizin yetkinliklerini pekiştirirken, Balıkesir’in bu arenada rekabet gücünü de yükselterek yeni nesil havacılık altyapısına zemin hazırladı. Hedefimiz, özel eğitim öğrencilerimizi havacılıkta da görünür kılmak ve onları geleceğin mühendis adayları olarak yetiştirilmesine destek olmaktır" diye görüş bildirdi.