Bolu’da jandarma ekipleri gece saatlerinde Mudurnu-Abant yolunda trafik denetimi yaptı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mudurnu İlçe Jandarma Karakolu ekipleri Mudurnu-Abant yolunda denetimlerini sürdürdü. Gece saatlerinde bölgede trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, kimlik, alkol, filmli cam ve evrak kontrolü yaptı. 2 saat süren denetimde yaklaşık 50 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimlerini sıklıkla sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: iha