Bolu’da gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampolde asılı kaldı. Meydana gelen kazada yaralanma olmadı.

Kaza, Bolu-Kıbrıscık kara yolunun Doruk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Damar’ın da içinde bulunduğu Fitness Antrenörü Volkan Toraman idaresindeki 41 SD 158 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolde asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İbrahim Damar ve sürücü Volkan Toraman kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampolde asılı kalan otomobil çevredeki sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.