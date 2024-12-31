Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri son bir yılda bin 466 olaya müdahale ettiğini açıklandı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zorlu bir yılı geride bırakıyor. Bir yıl içinde bin 466 olaya müdahale eden İtfaiye ekipleri, mesaisinin büyük bölümünü yangınlarla mücadeleye ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya ayırdı. Bolu Belediyesi Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında 69 ateş savaşçısı ile gerektiğinde canlarını ortaya koyarak mücadele etti. İtfaiye personelleri, 686 yangın, 126 trafik kazası, 654 mahsur kurtarma, 273 ev ve iş yeri denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler 8 bin 106 kişiye de yangınla mücadele konusunda eğitim verdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen 44 ihbar asılsız çıktı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri son 1 yılda meydana gelen bin 466 olayın yanı sıra 2 bin 217 tali görevi de başarıyla gerçekleştirdi.