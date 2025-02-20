Bolu’da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez ilçe dahil 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından Merkez ilçe, Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan, Mengen ilçelerinde taşımalı eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin bir kısmında yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, ilimiz Merkez ilçe ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçelerimizde Taşımalı Eğitime tabi köylerden gelen tüm öğrencilerimiz için 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime (1) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.