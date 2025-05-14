Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Saime Kadın Sokak’taki 10 dönüm büyüklüğündeki zirai alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangından çıkan dumanlar geniş bir alandan görüldü. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm otluk alan zarar gördü. Arazide develer için ot yetiştirildiği öğrenildi.