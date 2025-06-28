Bodrum’da faaliyet gösteren Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sosyal Hizmet Atölyesi, yazın gelişini sıra dışı bir sanat etkinliğiyle kutladı. Turgutreis Meydanı’ndaki basketbol sahasının tel örgüleri, çocukların boyadığı 4 bin karton bardakla adeta bir açık hava sanat galerisine dönüştü.

"Yaza Merhaba" temasıyla hazırlanan etkinlik, Bodrum’un dört bir yanından gelen çocukların hayal gücüyle şekillendi. Rengarenk bardaklarla oluşturulan dev enstalasyon çalışması, hem bölge halkının hem de turistlerin yoğun ilgisini çekti. Tel örgülere tek tek yerleştirilen boyalı bardaklar, Bodrum’un sıcak yazına sanatla dokunan anlamlı bir karşılama oldu.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Yaşar Çelikkan da katıldı. Çocuklarla birlikte etkinlik alanını gezen Mandalinci ve Çelikkan, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Bodrum Sosyal Hizmet Atölyesi, yalnızca özel günlerde değil, yıl boyunca düzenlediği atölye çalışmalarıyla 6-14 yaş arası çocukların hem yeteneklerini keşfetmesini hem de sanatsal gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor. Ayrıca Güzel Sanatlar Liseleri ve üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlanan gençler için de kapsamlı eğitim programları sunuluyor.

Bodrum’un kalbinde sanatla büyüyen bu atölye, geleceğin sanatçılarına ilham verirken; çocukların özgüvenle kendilerini ifade edebileceği güvenli ve üretken bir alan oluşturuyor.