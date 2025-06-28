Erzincan’ın turizm beldesi Çağlayan’da oğul veren bal arıları, kısa süreli paniğe neden oldu.

Çağlayan Beldesinde kahvenin bahçesinde oturan vatandaşlar arı yoğunluğunu fark ederek durumu görevlilere bildirdi. Vatandaşlar, arıların saldırmasıyla kahvenin bulunduğu alandan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Bazı vatandaşlar bakkala sığınsa da arıların ısırıklarından kurtulamadılar. Yoldan geçen ve su içmek isteyen bazı vatandaşlarda arılardan nasibini aldı.

Köyde esnaflık ve arıcılıkta yapan Kemal Yıldırım, oğulu ağacın üzerinden almayı başardı. Yıldırım, bir süre sonra arıların tamamı kovana girdikten sonra, kovanı oradan kaldırıp, bahçesine yerleştirdi.

Vatandaşların meraklı bakışları altında arıları toplayan Yıldırım, yaptığı çalışma ile paniğe son verdi.