Muğla’nın Bodrum ilçesinde 8’i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalanırken, olayda 2 kişi ise gözaltına alındı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından kara üzerinde bulunan 15 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk yakalandı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bota alınan göçmenler, limana getirildi.