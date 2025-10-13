Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Armada Praxis Yalıkavakspor, deplasmanda Trabzon-Beşirli Spor Salonu’nda karşılaştığı Ortahisar Belediyespor’u 30-27 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da karşılıklı sayılarla mücadele ederken, devre 15-13 Yalıkavakspor’un üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda daha organize bir oyun ortaya koyan Bodrum temsilcisi, özellikle savunmadaki direnci ve hızlı hücumlarıyla farkı açarak maçı 30-27 kazandı.

Yalıkavakspor’da Ceylan Aydemir (8 gol), Beyza Gedik (6 gol), Edanur Burhan (4) ve Ziva Copi (5) skora önemli katkı verdi. Reyhan Kaya 3, Gülcan Tügel 2 golle takımlarını destekledi. Kaleci Yağmur Bembeyaz performansı da maçın kritik anlarında etkili oldu. Ev sahibi ekipte ise Perihan Topaloğlu Acar’ın attığı 12 gol galibiyet için yeterli olmadı.

Hentbol Şube Sorumlusu Hayrullah Kayacan: "Takımımızla gurur duyuyoruz"

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Armada Praxis Yalıkavakspor Hentbol Şube Sorumlusu Hayrullah Kayacan, zorlu deplasmandan alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı: "Ortahisar deplasmanı her zaman zordur. Oyuncularımız bugün sahada hem karakter hem mücadele koydu. Ligde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Teknik ekibimizi ve tüm oyuncularımızı kutluyorum"

Armada Praxis Yalıkavakspor, galibiyeti Başantrenör Kıvanç Özcan’ın doğum gününde elde etti. Kulüp yönetimi ve oyuncular, tecrübeli hocanın doğum gününü kutlayarak, "Takımımızın mimarı, disiplinli yapısıyla başarılarımızda büyük pay sahibi olan hocamız Kıvanç Özcan’ın doğum gününü kutluyor, kendisine nice sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz" dediler.