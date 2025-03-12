Bitlis’te yasa dışı keklik avı yapan 2 kişiye 114 bin 910 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı DKMP Bitlis Şube Müdürlüğü ekipleri, kafes avcılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis merkez Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte yapılan yol kontrolünde kapalı kasa kamyonette 4 canlı kınalı keklik ve 4 vurulmuş kınalı keklik ele geçirildi. Yasa dışı avlandıkları tespit edilen 2 kişi hakkında 63 bin 710 TL idari para cezası ile 8 kınalı keklik için 51 bin 200 TL tazminat para cezası olmak üzere toplamda 114 bin 910 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlendi. Ele geçirilen 1 adet kıl tuzak, 4 adet kafes ve 1 adet yarı otomatik av tüfeği de muhafaza altına alındı.