Bitlis’te Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, öğrencilere trafik kuralları ve ekiplerin kullandığı materyaller tanıtıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, açılan stantların ziyaret edilmesiyle devam etti. Öğrencilere trafik kurallarının anlatıldığı programda, hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet ödülleri verildi.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, artan nüfusla birlikte trafikte can kayıplarının da artığını belirterek, "Bugün sevgili çocuklarımızla birlikte çok önemli bir konu için bir araya geldik. İnsan nüfusu arttıkça artık trafik daha fazla can almaya başladı. Ülkemizde trafik güvenliği açısından ve yol standartlarının yükseltilmesi açısından çok ciddi çalışmalar yapıldı. Çok şükür yollarımız büyük oranda otoyola dönüştü. Ancak kurallara uymadığımız takdirde ne kadar tedbir alınırsa alınsın kazaların önüne geçmek mümkün olmuyor. Bu çerçevede emniyet ve jandarma teşkilatımızın trafik birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşumuz, vatandaşımızın trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında çok fedakârca görev yapıyor. Gece gündüz demeden, kar kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları, il özel idaresi yolların açık tutulması için çalışma yapıyor. Bunların hepsine ek olarak vatandaşımızın trafik kurallarına uyması hayati önem taşıyor. İşte burada İçişleri Bakanlığımız ‘bir kural bir ömür’ sloganı ile küçük kuralların ömrü uzatacağı mesajını veriyor. Kurallar çok ama bir kere hız limitlerine dikkat etmemiz lazım. Emniyet kemerini takmamız lazım. En önemlisi trafik işaret ve işaretçilerine çok dikkat etmemiz lazım. Bu kurallar bizim can güvenliğimiz içindir. Ülkemizde maalesef her yıl yüzlerce canımızı trafikte kaybediyoruz. Binlerce kişi yaralanıyor. Bunların önüne geçmenin tek şartı, bilinçli davranmaktır. Burada düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyor, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.