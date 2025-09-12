Bitlis’te, Orman Köylülerini Destekleme Projesi (ORKÖY) kapsamında 14 kadına süt sağım makinesi ve sertifikaları dağıtıldı.

Merkeze bağlı Kireçtaşı köyü taziye evinde düzenlenen programla süt sağım makinelerinin dağıtımı sağlanırken, programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, tarım ve hayvancılığın dünyanın en stratejik sektörü olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılık alanında ihtiyacını karşılayamayan ve başkalarına muhtaç olan ülkelerin diğer alanlardaki gelişmelerinin tam anlamıyla yeterli gelmediğini anlatan Karakaya, "Özellikle genç nesillerimizi tarım ve hayvancılık konusunda özendirmemiz gerekiyor. Onların bu alanda çalışmaya devam etmesi için uygun şartların oluşturulması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Orman Genel Müdürlüğümüzün en önemli hizmetlerinden biri Orköy projesidir. Bu desteklerin özellikle genç ve kadın çiftçilerimize önemli katkılar sağladığını biliyoruz. Ülkenin kalkınması için hepimizin üzerine düşen borçlar var. Bunun en önemlisini de çiftçi kardeşlerimiz yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’köylü bu milletin efendisidir’ diyor. Çünkü sizler üretmezseniz, çalışmazsanız ülkemiz her alanda geriye gidecektir. Bu çerçevede kadınların rolüne yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığınca bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini belirten Karakaya, ailenin temel taşının kadınlar olduğunu belirterek, kadınlar ailesine sahip çıktığında, eşlerini yönlendirdiğinde o evde ve o ülkede kalkınma ve gelişmenin hızla yaşandığını aktardı.

Valilik olarak ve bağlı kurumların köylerin altyapılarıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Karakaya, şunları söyledi:

"Köylerin yollarından tutun içme suları ve altyapısına kadar ciddi hizmetler yürütülüyor ancak vatandaşlarımız köyünde geçim kaynağı sağlayamadığı takdirde köyün yolunun iyi olmasının, telefonun iyi çekmesinin, elektriğinin sorunsuz olmasının önemi azalıyor. Vatandaşımızın köylerde yaşarken altyapı hizmetlerini aldığı gibi gelirlerinin de iyi seviyede tutulması gerekiyor. Bu çerçevede yapılan önemli hizmetlerden birisi tarıma ve hayvancılığa, sanayi, endüstri ve teknolojinin girmesi gerekiyor. Bu hizmetin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Orköy desteklerini her yıl düzenleri olarak artan miktarlarda vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti. Orman Genel Müdürlüğü olarak köylüleri en yakın paydaş olarak gördüklerini aktaran Arpacı, "Ormanların korunmasında birlikte hareket ettiğimiz orman köylerimizin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi genel müdürlüğümüzün birinci amaçları arasında yer almaktadır. Orköy desteklerini Genel Müdürlüğümüzün gülen yüzü olarak lanse etmek istiyoruz. Son 20 yılda bugünkü değerle 1 milyar liranın üzerinde orman köylülerimize destek sağlamışız. Bu yıl da Bitlis’te 106 aileye 10 milyon 614 bin 858 lira bütçe ayrılmıştır. Arıcılık desteğiyle 7 aileye 210 kovan, süt sığırcılığı kapsamında 16 aileye 32 büyükbaş hayvan, 3 ailemize de 30+1 olacak şekilde koyun dağıtılmıştır" dedi.

"Aile Yılı" dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğünün ailenin temel taşı olan kadınlara, yeni evlenen gençlere ve bu ülkenin geleceği ve hayata yeni başlayan gençlere mikro kredi imkanı sağladığını kaydeden Arpacı, şunları aktardı:

"Bu kapsamda hamur yoğurma makinesi ve süt sağma makinesi dağıtımını gerçekleştirmeyi planladık. Bitlis’te bu düşüncemize çok güzel bir teveccüh oldu. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bunlar hayatınızı kolaylaştırır. Önceden Orköy desteklerini faizli olarak veriyorduk. Bu uygulamadan vazgeçtik. Artık kredilerin yüzde 80’i faizsiz, yüzde 20’si de hibe şeklinde 3 yıl içinde ödemesi yapılıyor. Bu vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyor. Orman köylülerimizin sosyal ekonomik durumunu kalkındırmak için gerekli destekleri vermeye çalışacağız."

Süt sağım makinesi alan kadınların adına konuşan Methiye Alkaş ise, devletin kendilerine sahip çıkarak destek verdiğini ifade etti. Alkaş, "Bu destekle evimizi büyüteceğiz, evimizi ve ailemizi daha iyi geçindireceğiz. Emeği geçenlere köylülerim adına teşekkür ediyorum. Bizde söz veriyoruz. Bu yardımları boşa harcamayacağız, Çalışacağız, üreteceğiz ve köyümüz daha da güzelleşecek. Çocuklarımızın geleceği daha da parlak olacak" diye konuştu.

Süt sağım makineleri ile süt sağım sertifikalarının dağıtıldığı programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, vali yardımcıları, bazı kurum amirleri ve vatandaş katıldı.