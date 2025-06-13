Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Karakaya ilk olarak Ahlat MTAL Uygulama Oteli, Selçuklu Öğretmenevi, Ahmet Ahlatçı Konukevi ve Ahlat Gençlik Kampını ziyaret ederek konaklama ve sosyal ihtiyaçlar konularında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden Vali Karakaya yapımı devam eden karşılama merkezi ile kazı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin Çarho mevkisinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve etrafındaki alanda incelemelerde bulunan Vali Karakaya, her yıl düzenlenen 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlamalarında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan alanın fiziki iyileştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Vali Karakaya’ya ziyaret ve incelemelerinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.