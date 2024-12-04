Doğu Anadolu Bölgesi’nin en soğuk illerinden olan Bitlis, bu yıl kışın erken bastırmasıyla adeta Sibirya’yı aratmayan soğuklarla karşı karşıya kaldı.

Özellikle yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceyi bulurken, kent merkezinde de dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde zaman zaman eksi 15-20 derecelere kadar düştüğü Bitlis’te ağaçlar buz tuttu. Sabah uyanan vatandaşlar ağaçları beyaza bürünmüş şekilde bulurken, araçlar da soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının birkaç gün daha eksi değerlerde olacağını belirtti. Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak ilçeleri arasında aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü, sis nedeniyle oluşabilecek gizli buzlanmadan dolayı da kaza riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Birkaç gün önce yağan karın ardından ciddi derecede soğuk yaşandığını belirten Mehmet Atalay, “5 gün önce kar yağdı, ardından soğuklar başladı. Geceleri eksi 20 dereceye kadar çıkıyor. Ağaçlar buz tuttu. Sanki kar yağmış gibi duruyor. Havalar çok soğuk” dedi.